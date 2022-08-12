ДТП с участием иномарок произошло в Саратовской области. Есть пострадавшие

В Энгельсском районе Саратовской области недалеко от поселка Прибрежный столкнулись автомобили Daewoo и Hyundai. В результате случившегося пострадали четыре человека, написало ИА Nation News.

«В аварии пострадали две женщины и двое детей. Их доставили в больницы», — отметили в региональной службе спасения.

Пострадавших пришлось вытаскивать из машин с помощью гидравлического инструмента. На данный момент правоохранители выясняют точные обстоятельства и причины ДТП.