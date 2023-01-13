Происшествия 13 января 2023, 12:53 ДТП с участием иномарок произошло в Приморье. Есть пострадавшие

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В Приморское крае недалеко от поселка Де-Фриз накануне столкнулись Toyota Tundra и Daihatsu Charman. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на правоохранителей.

Водитель Toyota не убедился в безопасном выезде с прилегающей территории и врезался в Daihatsu. В результате аварии пострадали 18-летний водитель Toyota и его 17-летний пассажир.

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Сообщается, что пикап в результате аварии улетел в кювет.

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