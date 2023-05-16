Происшествия 16 мая 2023, 13:35 ДТП с участием иномарки произошло в Забайкальском крае

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Ночью 15 мая в Читинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Allion. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на краевое УГИБДД.

По информации ведомства, мужчина, не имея водительских прав, сел за руль иномарки, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла на трассе Чита — Ингода.

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Водителя вместе с пассажиром доставил в больницу с травмами. Сейчас в случившемся разбирается полиция.