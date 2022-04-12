ДТП с участием иномарки и большегруза произошло на Ямале. Есть пострадавшие

ДТП произошло на 416 километре дороги Сургут — Салехард. Там столкнулись иномарка и грузовик. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Столкновение Volvo и «Урала» произошло на нерегулируемом перекрестке. Водитель легкового автомобиля отказался устопать дорогу грузовику, который двигался по главной дороге. В результате водитель инормаки получил травмы. Его доставили в больницу.