01 марта 2022, 17:06
ДТП с участием инкассаторской машины произошло на трассе Самара — Тольятти
Авария с участием инкассаторской машины произошла накануне на трассе М-5 в сторону Самары. По словам очевидцев, перед знаком, запрещабщим обгон, стояли поврежденные автомобили, написал «Царьград».
Один из участников ДТП, автомобиль Lada Priora, получил серьезные повреждения со стороны водителя. У машины также сильно деформировалась передняя часть. У инкассаторской машины, по словам очевидцев, был поврежден капот.
По предварительным данным, водитель отечественного авто сначала врезался в отбойник, а затем в инкассаторскую машину. О пострадавших ничего не известно.