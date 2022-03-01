Авария с участием инкассаторской машины произошла накануне на трассе М-5 в сторону Самары. По словам очевидцев, перед знаком, запрещабщим обгон, стояли поврежденные автомобили, написал «Царьград».

Один из участников ДТП, автомобиль Lada Priora, получил серьезные повреждения со стороны водителя. У машины также сильно деформировалась передняя часть. У инкассаторской машины, по словам очевидцев, был поврежден капот.

По предварительным данным, водитель отечественного авто сначала врезался в отбойник, а затем в инкассаторскую машину. О пострадавших ничего не известно.