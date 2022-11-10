Происшествия 10 ноября 2022, 11:16 ДТП с участием грузовых машин произошло во Владивостоке

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ДТП с участием двух фур произошло на улице Океанская во Владивостоке. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на слова очевидцев.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Fuso не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Canter, который от удара отбросило на автобусную остановку.

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В момент аварии людей на остановке не было. О состоянии водителей не сообщается.

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