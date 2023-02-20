Происшествия 20 февраля 2023, 17:50 ДТП с участием грузовика в Челябинской области унесло жизнь женщины

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Серьезное ДТП произошло в городе Миасс Челябинской области. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

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Авария случилась на 1780 километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель Lifan вопреки правилам дорожного движения выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате на месте происшествия от полученных травм погибла пассажирка легковушки 1985 года рождения. Водителя Lifan доставили в медицинское учреждение.