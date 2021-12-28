ДТП с участием грузовика унесло жизни двоих человек в Тюменской области

Смертельное ДТП произошло в селе Исетском Тюменской области. Там грузовик MAN столкнулся с легковушкой Datsun. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля получили серьезные травмы. Они скончались на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.

«По предварительным данным, в третьем часу дня в селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Datsun», — заявили в ведомстве.