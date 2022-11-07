ДТП с участием грузовика произошло в Оренбурге. Есть пострадавшие | 360°

Происшествия

07 ноября 2022, 14:47

ДТП с участием грузовика произошло в Оренбурге. Есть пострадавшие

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Ночью 7 ноября на улице Мясокомбината в Оренбурге легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, водитель легкового автомобиля зацепил припаркованный грузовик. Машина получила механические повреждения.

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В настоящий момент правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.

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