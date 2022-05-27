Авария с участием грузовика произошла накануне возле населенного пункта Байболовка на трассе Пермь — Екатеринбург. В результате случившегося частично обрушился надземный пешеходный переход, написал сайт Properm.ru.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 44-летний водитель КамАЗа забыл опустить кузов и снес металлическую конструкцию моста. С травмами различной степени тяжести его отвезли в ближайшее медучреждение, сообщили «Дни.ру».

В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.