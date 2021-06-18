ДТП с участием грузовика произошло на съезде с КАД на Рабфаковскую. Движение перекрыто

дтпГрузовик перевернулся на съезде с КАД на Рабфаковскую. Из-за аварии движение по трассе временно перекрыто. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла в районе пересечения кольцевой дороги с проспектом Обуховской Обороны. Водитель не смог справиться с управлением. Автомобиль перевернулся, тем самым перегородив дорогу другим транспортным средствам. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства происшествия. Убрать автомобиль с дороги планируют с помощью пригнанной спецтехники.