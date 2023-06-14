Происшествия 14 июня 2023, 12:16 ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Челябинске

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В Челябинске накануне на улице Новороссийской столкнулись трамвай 18-го маршрута и грузовой автомобиль. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления безопасности жизнедеятельности города.

По информации ведомства, из-за сильного удара трамвай сошел с рельс. В результате случившегося пострадали 47-летняя женщина-водитель общественного транспорта.

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Медики увезли пострадавшую в больницу с переломом ноги. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.