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    24 мая 2022, 13:07

    ДТП с участием грузовика и автобуса произошло под Оренбургом

    Оксана Лавнюженко

    В понедельник, 23 мая, на трассе Казань — Оренбург — Акбулак столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате аварии пострадал один человек. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

    По информации правоохранителей, ДТП случилось около 17:55 на нерегулируемом перекрестке. Водитель грузовика, двигаясь в сторону Соль-Илецка, решил обогнать автобус, который в этот самый момент начал поворачивать налево.

    С травмами различной степени тяжести медики отвезли в больницу одного пассажира автобуса. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.