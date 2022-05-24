ДТП с участием грузовика и автобуса произошло под Оренбургом

В понедельник, 23 мая, на трассе Казань — Оренбург — Акбулак столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате аварии пострадал один человек. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По информации правоохранителей, ДТП случилось около 17:55 на нерегулируемом перекрестке. Водитель грузовика, двигаясь в сторону Соль-Илецка, решил обогнать автобус, который в этот самый момент начал поворачивать налево.

С травмами различной степени тяжести медики отвезли в больницу одного пассажира автобуса. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.