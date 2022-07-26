ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на окраине Уссурийска

На окраине Уссурийска в Приморском крае произошла авария с участием автобуса и грузовой машины. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал mark2_che.

На кадрах, которые попали в соцсети, видно, что микроавтобус с разбитым лобовым стеклом лежит на боку и преграждает путь машинам. С другой стороны дороги на боку лежит грузовик.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Информации о пострадавших не поступало.