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    26 июля 2022, 13:31

    ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на окраине Уссурийска

    Оксана Лавнюженко

    На окраине Уссурийска в Приморском крае произошла авария с участием автобуса и грузовой машины. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал mark2_che.

    На кадрах, которые попали в соцсети, видно, что микроавтобус с разбитым лобовым стеклом лежит на боку и преграждает путь машинам. С другой стороны дороги на боку лежит грузовик.

    Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Информации о пострадавших не поступало.