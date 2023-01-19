Происшествия 19 января 2023, 13:38 ДТП с участием фуры произошло в Выборгском районе Ленобласти. Один человек погиб

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Смертельное ДТП произошло накануне на 121-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости».

По информации правоохранителей, мужчина 1986 года рождения на арендованном автомобиле выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой. Из-за сильного удара водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

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В настоящий момент Выборгская городская прокуратура проводит расследование по факту случившегося.

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