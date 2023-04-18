18 апреля 2023, 12:41
ДТП с участием фуры произошло в Новгородской области
В Новгородской области на трассе М-11 накануне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.
Два транспортных средства двигались в направлении Санкт-Петербурга.
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«Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто», — говорится в сообщении ведомства.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранители выясняют причины случившегося.
ДТП
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