Происшествия

18 апреля 2023, 12:41

ДТП с участием фуры произошло в Новгородской области

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В Новгородской области на трассе М-11 накануне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Два транспортных средства двигались в направлении Санкт-Петербурга.

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«Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранители выясняют причины случившегося.

ДТП

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