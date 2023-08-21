Происшествия 21 августа 2023, 15:53 ДТП с участием фуры произошло в Кстовском округе Нижегородской области. Один человек пострадал

Читать 360tv в

ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина, произошло накануне на 44-м километре трассы М-7 в Кстовском округе Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, женщина-водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в фуру «Скания».

Реклама

Пострадавшую доставили в Кстовскую ЦРБ. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.