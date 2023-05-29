29 мая 2023, 17:51
ДТП с участием фуры произошло на улице Магистральной в Чите
ДТП с фурой, которая перевозила сжиженный газ, произошло накануне на улице Магистральной в Чите. Об этом рассказал «Царьград», ссылаясь на Telegram-канал «Lenta75.ru|ДТП».
В какой-то момент водитель большегруза потерял управление, и машина опрокинулась в кювет. В результате случившегося мужчина получил травмы. Его доставили в медучреждение.
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Очевидцы сообщают, что проблем с движением по Магистральной улице не возникло.
ДТП
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