Происшествия 29 мая 2023, 17:51 ДТП с участием фуры произошло на улице Магистральной в Чите

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ДТП с фурой, которая перевозила сжиженный газ, произошло накануне на улице Магистральной в Чите. Об этом рассказал «Царьград», ссылаясь на Telegram-канал «Lenta75.ru|ДТП».

В какой-то момент водитель большегруза потерял управление, и машина опрокинулась в кювет. В результате случившегося мужчина получил травмы. Его доставили в медучреждение.

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Очевидцы сообщают, что проблем с движением по Магистральной улице не возникло.