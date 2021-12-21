ДТП произошло на трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ситуация произошла 21 декабря около шести утра рядом с поселком Инема на трассе «Кола». Там столкнулись Fiat Ducato и грузовик. В результате аварии 12-летний мальчик получил травмы. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а также ушибом головы.