Происшествия 12 декабря 2023, 12:20 ДТП с участием фур произошло в Самарской области. Один человек пострадал

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Авария с участием двух грузовых машин произошла накануне на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Самарской области. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 52-летний мужчина за рулем грузовика FAW врезался в стоящую фуру DAF. В результате происшествия пострадал водитель FAW. Врачи оказали ему помощь на месте.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.