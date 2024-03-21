Происшествия 21 марта 2024, 13:53 ДТП с участием двух маршруток и газели произошло в Челябинске

Читать 360tv в

Массовое ДТП, в котором участвовали три автомобиля, произошло утром 21 марта в Курчатовском районе Челябинска. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

На улице Куйбышева столкнулись автобус Волгабас, автомобиль Газель и ПАЗ маршрута № 23. Сообщается, что все транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

Реклама

Водителя автобуса Волгабас, получившего травмы, увезли в больницу. На месте ДТП работали медики и правоохранители.