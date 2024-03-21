21 марта 2024, 13:53
ДТП с участием двух маршруток и газели произошло в Челябинске
Массовое ДТП, в котором участвовали три автомобиля, произошло утром 21 марта в Курчатовском районе Челябинска. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД по городу.
На улице Куйбышева столкнулись автобус Волгабас, автомобиль Газель и ПАЗ маршрута № 23. Сообщается, что все транспортные средства получили серьезные механические повреждения.
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Водителя автобуса Волгабас, получившего травмы, увезли в больницу. На месте ДТП работали медики и правоохранители.
ДТП
Челябинск
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