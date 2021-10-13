ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Казани

На Советской площади в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого было остановлено движение трамваев.

По сообщению издания inkazan.ru, дорожно-транспортное происшествие записали на видео очевидцы и разместили в социальных сетях. В результате аварии было остановлено движение трамваев. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Информации о пострадавших нет.