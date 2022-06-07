ДТП с участием двух иномарок произошло в Кемерове

Жесткое ДТП произошло в понедельник, 6 июня, на одном из оживленных участков Кемерова. На пересечении улиц Терешкова и Гагарина столкнулись Toyota Caldina и BMW, написал «Царьград».

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, водитель BMW врезался в автомобиль Toyota Caldina, водитель которой выехал на встречную полосу движения.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О том, есть ли пострадавшие, не уточняется. Правоохранители выясняют точные обстоятельства аварии.