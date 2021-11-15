ДТП с участием двух фур произошло под Кемерово

Серьезное ДТП произошло под Кемерово. Там две фуры врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Авария произошла на 30-м километре дороги Мариинск — Кемерово, неподалеку от деревни Успенка. Несколько человек в результате столкновения получили травмы. Их госпитализировали, передали «Дни.ру».

«Грузовой автомобиль Mercedes не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем Geely, который столкнулся с грузовой фурой SCANIA», — рассказали в Агентстве по защите населения и территории.