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    15 ноября 2021, 23:51

    ДТП с участием двух фур произошло под Кемерово

    Две фуры протаранили иномарку на трассе под Кемерово

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло под Кемерово. Там две фуры врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

    Авария произошла на 30-м километре дороги Мариинск — Кемерово, неподалеку от деревни Успенка. Несколько человек в результате столкновения получили травмы. Их госпитализировали, передали «Дни.ру».

    «Грузовой автомобиль Mercedes не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем Geely, который столкнулся с грузовой фурой SCANIA», — рассказали в Агентстве по защите населения и территории.