ДТП с участием двух автомобилей произошло во Владимирской области. Есть пострадавшие | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ДТП с участием двух автомобилей произошло во Владимирской области. Есть пострадавшие

Читать 360tv в

Авария с участием двух автомобилей произошла 4 октября в Вязниковском районе Владимирской области. На трассе М-7 столкнулись грузовик и легковая машина, написал «Царьград».

Как уточнили в ГИБДД, после столкновения водитель грузовика оказался зажат в машине и не мог сам выбраться. Сотрудники МЧС смогли деблокировать пострадавшего.

Реклама

На месте происшествия работали скорая помощь, полиция и спасатели. Есть пострадавшие.

Реклама

0 0 0 0 0 0