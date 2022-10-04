ДТП с участием двух автомобилей произошло во Владимирской области. Есть пострадавшие | 360°

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ДТП с участием двух автомобилей произошло во Владимирской области. Есть пострадавшие

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Авария с участием двух автомобилей произошла 4 октября в Вязниковском районе Владимирской области. На трассе М-7 столкнулись грузовик и легковая машина, написал «Царьград».

Как уточнили в ГИБДД, после столкновения водитель грузовика оказался зажат в машине и не мог сам выбраться. Сотрудники МЧС смогли деблокировать пострадавшего.

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На месте происшествия работали скорая помощь, полиция и спасатели. Есть пострадавшие.

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