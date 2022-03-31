ДТП с участием детей произошло в районе села Салемал в ЯНАО

Авария произошла накануне на трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Водитель «Нивы» не справился с управлением, и автомобиль перевернуло на крышу. Об этом рассказало ГТРК «Вести.Ямал».

По предварительным данным, случилось ДТП недалеко от Салемала. Водитель автомобиля «Нива» мог уснуть за рулем, либо ему стало плохо. Помимо него, в машине находилось четыре человека, трое из которых — дети, написало ИА «Север-Пресс».

Проезжавшие мимо очевидцы увидели перевернутую машину и помогли выбраться людям наружу. Детей отвезли в медучреждение, однако после обследования их отпустили домой.

Точные детали происшествия уточняются.