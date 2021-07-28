ДТП с участием четырех машин унесло жизнь человека

ДТП с участием четырех машин произошло на 213-м км трассы Сургут—Нижневартовск в ХМАО. Один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Под Нижневартовском на повороте на кладбище столкнулись „Газель“ и три внедорожника. Предварительно, водитель „Газели“ въехал в стоящую машину, а она по инерции столкнулась с другими автомобилями. Один человек погиб, пятеро пострадавших», — заявил представитель полиции. Инсайдер уточнил, что среди пострадавших возможно присутствуют двое детей. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».