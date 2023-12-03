Происшествия 03 декабря 2023, 14:16 ДТП с участием более 10 машин произошло около Истры Mash: на Новорижском шоссе из-за снегопада столкнулись более 10 автомобилей РИА «Новости»

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Массовое ДТП из-за метели произошло на Новорижском шоссе неподалеку от Истры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В аварии участвовали более 10 автомобилей, образовалась пробка длиной в пять километров. По информации Telegram-канала «112», на Новорижском шоссе столкнулись более 15 машин, пострадал один человек.

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Причиной аварии СМИ назвали погодные условия — в Москве и области продолжаются метель и снегопад.

Ранее две иномарки столкнулись в Петербурге, в одной из машин был известный рэпер Баста. ДТП произошло возле Южной дороги, музыкант, находившийся на заднем сидении Maybach, не пострадал. По словам очевидцев, артист вышел из автомобиля, в котором сработали подушки безопасности, и ушел к ресторану. Через некоторое время рэпер уехал на другой машине.