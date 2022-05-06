ДТП с участием блогера Некоглая попало на видео

Страшную аварию в центре Москвы с участием автомобиля популярного блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео появилось в Сети.

Telegram-канал «112» сообщил, что в ДТП погиб водитель каршерингового автомобиля, который стал виновником происшествия. Он ехал на красный сигнал светофора и врезался в Porsche, после чего машина блогера отлетела в грузовик.

В результате аварии пострадал блогер Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов, который был с Николаем в машине. Оба доставлены в больницу.

Виновника ДТП спасти не удалось, его зажало в автомобиле. Он полученных травм мужчина скончался на месте сообщает Telegram-канал.