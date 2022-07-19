ДТП с участием бензовоза и грузовика унесло жизни двоих человек в Красноярском крае

Смертельное ДТП произошло на 625-м километре федеральной автодороги Р-255 в Красноярском крае.Там столкнулись бензовоз и грузовик. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со сссылкой на официальную группу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю в социальной сети «ВКонтакте».

Большегруз перевозил 40 бочек бензина объемом по 200 литров. В какой-то момент автомобиль Volvo влетел в КАМАЗ. В результате оба автомобиля загорелись, передал сайт kp.ru.

Водитель и пассажир КАМАЗа погибли на месте происшествия. Водителя иномарки доставили в медицинское учреждение, написал «Царьград».