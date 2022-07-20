ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пересечении улиц Ленина — Мамина-Сибиряка произошла авария. Мотоциклист проехал на на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль марки Hyundai Solaris, написал Ura.ru.

«Возле Театра оперы и балета мотоциклист врезался в иномарку. К месту ДТП подъехали полиция и скорая», — говорится в сообщении корреспондента.

Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, после аварии полицейские опрашивали водителя мотоцикла, который сидел на асфальте.