Происшествия 14 августа 2023, 10:27 ДТП с участием автомобилей Niva и BMW произошло в Омске. Три человека пострадали

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Авария, в которой пострадали три человека, произошла накануне на улице 10 лет Октября в Омске. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как рассказали в ведомстве, водитель Chevrolet Niva во время поворота налево не пропустил автомобиль BMW, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадали девушка и парень 2006 и 2005 года рождения, которые находились в первой легковушке, а также пассажир иномарки.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.