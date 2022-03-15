ДТП с участием автобуса произошло в Нижегородской области. Есть пострадавшие

В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором пострадало четыре человека.

Как пишет издание newsnn.ru, дорожно-транспортное происшествие произошло в Ветлужском районе Нижегородской области. По предоставленным данным, водитель автобуса ПАЗ, в котором находились пассажиры, не справился с управлением и слетел с дороги. Транспортное средство перевернулось. В результате пострадало четыре человека. Пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение.