Происшествия 26 декабря 2022, 16:32 ДТП с участием автобуса в Канаде стало причиной смерти четырех человек

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Серьезное ДТП произошло в канадской провинции Британская Колумбия на шоссе 97 °C Okanagan Connector. В аварию попал автобус. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал CTV News.

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ДТП случилось неподалеку от города Мерритт. В результате четыре человека погибли. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 36 человек. В воскресенье утром в медицинских учреждениях Пентиктона, Келоуна и Камлупса находилось восемь человек. Состояние двоих из них оценивают как тяжелое.