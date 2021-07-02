ДТП с участием автобуса произошло в Приморье. Есть пострадавшие

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье. Легковой автомобиль Honda HR-V столкнулся с рейсовым автобусом. Происшествие произошло на Харьковской улице в Артеме. Водителя легковушки направили в больницу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Как сообщили в УМВД, пожилой водитель легковушки направлялся в Стрельниково. На повороте он не уступил дорогу встречному автобусу, из-за чего и произошло столкновение.

В автобусе в момент аварии находились 23 человека. Однако никто из пассажиров не пострадал. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.