02 июля 2021, 12:38
ДТП с участием автобуса произошло в Приморье. Есть пострадавшие
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье. Легковой автомобиль Honda HR-V столкнулся с рейсовым автобусом. Происшествие произошло на Харьковской улице в Артеме. Водителя легковушки направили в больницу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Как сообщили в УМВД, пожилой водитель легковушки направлялся в Стрельниково. На повороте он не уступил дорогу встречному автобусу, из-за чего и произошло столкновение.
В автобусе в момент аварии находились 23 человека. Однако никто из пассажиров не пострадал. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.