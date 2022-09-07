ДТП с участием автобуса произошло в Нижнем Новгороде | 360°

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07 сентября 2022, 10:46

ДТП с участием автобуса произошло в Нижнем Новгороде

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ДТП с автобусом, в котором находилось 10 человек, произошло накануне в центре Нижнего Новгорода на Сенной площади. Об этом написал сайт NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

По предварительной информации, автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате случившегося пострадали пять человек.

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В настоящий момент полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. Сообщается, что после ДТП движение в центре города было затруднено.

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