Происшествия 14 июня 2023, 14:19 ДТП с участием автобуса произошло в Нижнем Новгороде

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Авария, в которой пострадали пять человек, произошла накануне на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова.

Между остановкой «Металлургическая» и «Актюбинская» столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Пять человек получили травмы.

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«На месте работали три бригады скорой медицинской помощи и нижегородского центра медицины катастроф», — говорится в сообщении министра.