Эксклюзив 18 декабря 2022, 16:22 ДТП с участием автобуса произошло на востоке Москвы — источник Источник «360»: три человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке Москвы РИА «Новости»

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На востоке Москвы случилась авария с участием автобуса ЛиАЗ и легкового автомобиля Ford, сообщил источник «360». По его словам, в результате ДТП пострадали три человека.

Столкновение произошло в районе дома 33 на 3-й Парковой улице в Москве (район Измайлово). На место происшествия отправились представители экстренных служб. Травмы получили пассажиры автобуса. Медики осматривают их, после чего окажут помощь.

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Ранее еще один автобус стал участником ДТП на северо-западе столицы. Общественный транспорт столкнулся с легковым и грузовым автомобилями. Несколько человек пострадали.

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