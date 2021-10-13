ДТП с участием автобуса и трамвая произошло в Казани

В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая, в результате которого пострадали восемь человек. По сообщению издания newizv.ru, автобус врезался в трамвай, когда последний совершал поворот налево.

В результате вагон сошел с рельсов. В дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь человек. Трем пострадавшим медики оказали помощь на месте, а пять человек пришлось госпитализировать. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.