ДТП с участием автобуса и такси произошло в Петербурге

Авария с участием автомобиля такси и городским автобусом произошла в четверг, 25 августа, на Петровском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург/ Питер Онлайн/ СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев происшествия, виновником аварии является водитель такси, который не уступил дорогу общественному транспорту.

Из-за случившегося движение автомобилей на Петровском проспекте было затруднено. Водители объезжали участников ДТП по встречной полосе дороги.