16 декабря 2022, 16:42
ДТП с участием автобуса и самосвала произошло в Красноярском крае. Один человек пострадал
В городе Норильск Красноярского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала. Об этом написал сайт kp.ru.
Из-за плохих погодных условий самосвал начало заносить на встречную полосу движения. В итоге 45-летний водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус.
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Как рассказали в местном ГИБДД, водителю автобуса хоть и удалось уйти от удара, однако транспорт все же зацепило. Мужчину с травмами доставили в больницу. Другие участники аварии не пострадали.
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ДТП
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