Происшествия 01 сентября 2023, 15:50 ДТП с участием автобуса и легковушки произошло в Уфе

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ДТП произошло в центре Уфы. Там столкнулись автобус и легковая машина. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Башавтотранс».

Автобуса НефАЗ направлялся по улице Пушкина. В этот момент по перекрестку на запрещающий знак светофора ехал автомобиль Toyota. В результате произошло столкновение.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение.