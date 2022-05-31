31 мая 2022, 13:55
ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Петербурге
В районе Купчино в Санкт-Петербурге утром 31 мая столкнулись городской автобус и легковой автомобиль. Об этом написали «Невские новости».
По информации Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», столкновение транспортных средств произошло на перекрестке перед проспектом Славы. Водитель иномарки пытался проскочить перед автобусом, но не успел.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ДТП образовалась пробка.