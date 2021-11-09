ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Сахалине

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Южно-Сахалинске. В результате пострадали восемь человек. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на мэра города Сергея Надсадина.

Авария произошла на проспекте Мира в районе Дома торговли. Там случилось столкновение грузовика и муниципального автобуса. В момент происшествия в автобусе находилось 20 автомобилей. Трое человек из восьми пострадавших получили травмы головы. На данный момент власти организовали работу горячей линии, по которой могут обратиться пострадавшие и свидетели аварии, передали «Известия».