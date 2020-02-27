ДТП с участием 4 автомобилей произошло в Санкт-Петербурге

По данным сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», на перекрестке столкнулись четыре автомобиля. Предположительно, водители не посмотрели на светофор.

Один из легковых автомобилей сильно пострадал при столкновении. Он снес ограждение и вылетел на тротуар.

Сотрудники ДПС и скорая помощь оперативно прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Неизвестно, задел ли автомобиль пешеходов.