ДТП с участием 16 машин произошло под Петербургом

Сразу 16 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-121 «Сортвала» в Ленинградской области. Аварии привели к образованию четырехкилометровой пробки. Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Несколько ДТП произошло вечером 6 марта на пятом и четвертом километре дороги А-121 «Сортавала», написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Участниками аварий стали 16 легковушек, ехавших в попутном направлении.

«Движение по трассе в сторону области затруднено. Образовался затор протяженностью около четырех километров», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Один из водителей заснял три аварии на видео. На кадрах видны сначала три столкнувшиеся машины, а затем автомобилист проезжает мимо еще двух машин, попавших в ДТП. После этого в ролике появляются еще три машины, стоящие у обочины.

Пока информация о пострадавших и причинах аварий уточняется. На месте продолжают работать сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и представители ГИБДД.