Происшествия 04 января 2024, 17:55 ДТП с участием 13 машин под Екатеринбургом спровоцировало огромную пробку Между Челябинском и Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей

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Крупное ДТП с участием 13 автомобилей произошло на 121-м километре федеральной трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

В результате аварии никто не пострадал. Движение на этом участке затруднено, свободна одна полоса, из-за чего на трассе образовалась пробка протяженностью три километра.

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В Госавтоинспекции попросили водителей не совершать опасных манеров и порекомендовали снизить скорость движения при езде по заснеженной дороге.

В четверг, 4 января, в Южно-Сахалинске нетрезвый водитель за рулем легковушки протаранил остановку общественного транспорта. Жертвами аварии стали два человека, еще двое получили травмы.