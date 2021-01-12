12 января 2021, 14:17
ДТП с участием 11 машин произошло во Владивостоке
Авария с участием 11 машин произошла во Владивостоке из-за сильного снегопада. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.
По данным «Мир 24», массовое ДТП случилось на подъезде к аэропорту. Причиной стало превышение скорости водителями в сложных погодных условиях. В результате никто не пострадал, машины помялись.
Ранее произошла авария в Удмуртии, где столкнулись ВАЗ и большегруз Skania. Она закончилась смертью водителя отечественной легковушки.