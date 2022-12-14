Эксклюзив 14 декабря 2022, 12:33 ДТП с тремя пострадавшими случилось в Троицком округе Москвы Источник «360»: три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

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Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и съехал в кювет на Калужском шоссе возле деревни Чириково Троицкого административного округа Москвы. По информации источника «360», машина попала в яму, где находились рабочие. Пострадали три человека.

ДТП произошло около 12 часов дня 14 декабря.

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«Машина упала в яму, там находились рабочие», — рассказал источник «360».

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По его данным, автомобиль не перевернулся. В результате аварии пострадали три человека. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Они диагностировали у пострадавших перелом голени, рваную рану головы и перелом левого предплечья. Им оказывают необходимую помощь.