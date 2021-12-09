ДТП с тремя пострадавшими произошло в Надыме

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошло ДТП. В результате три человека получили травмы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

По версии следователей, водитель автомобиля попытался проехать на мигающий сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с другой легковушкой. В обеих машинах находились один водитель и один пассажир. В результате трое человек получили травмы. Их госпитализировали в Центральную районную больницу.

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